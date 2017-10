Vioolbouwer uit Assen bouwt Drentse 'Stradivarius'

De 'Drentse Stradivarius' (foto: RTV Drenthe/Ilona van Veen) Vioolbouwer Peter Brandt werkte een jaar aan de viool (foto: RTV Drenthe/Ilona van Veen)

ASSEN - Een jaar lang bouwde vioolbouwer Peter Brandt uit Assen aan een viool die in de buurt moet komen van een echte Stradivarius.

Geschreven door Ilona van Veen

"Als vioolbouwer wil je weten waarom een goede viool goed klinkt en een slechte viool slecht. Antonio Stradivari heeft de viool naar een niveau gebracht die eigenlijk niet valt te evenaren. Toch wilde ik het proberen."



Inspiratie

De vioolbouwer las boeken over violen van de Italiaanse vioolbouwer Stradivari en bestudeerde ook echte exemplaren. Als voorbeeld nam Brandt een Stradivarius uit 1704. Hij richtte zich met name op het akoestische systeem van de viool, de klankkast. Juist dat onderdeel is bepalend voor het kenmerkende geluid van een Stradivarius.



Ultieme test

De viool van Brandt is tot in de detail gemaakt zoals een echte Stradivarius, maar hoe de viool uiteindelijk klinkt blijft altijd een verrassing. Violist Sergei Bolotny van het Noord Nederlands Orkest is bereid om de 'Drentse Stradivarius' te testen. Na ongeveer een kwartier spelen in het Drents Archief reageert hij verrast: de viool speelt fantastisch. Hij feliciteert Brandt met het eindresultaat.



De viool van Brandt is te koop voor 14.000 euro.