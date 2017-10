Advocaat Admilson R.: Ik denk dat iedereen dit vervelend vindt

LEEUWARDEN - Noortje Lut, advocaat van Admilson R., heeft gereageerd op de agressieve uitbarsting van haar cliënt in de rechtszaal vanochtend.

"Ik denk dat dit voor alle betrokkenen heel vervelend is", zegt Lut tegen RTV Drenthe.Lut reageert op de poging van haar cliënt om zichzelf iets aan te doen tijdens de rechtszitting vanochtend. Admilson R. zei: "Ik wil hier niet zijn. Ik weet dat ik levenslang verdien. Jullie bepalen de straf, maar ik de tijd", waarna hij probeerde zichzelf te snijden met een klein scherp voorwerp dat hij naar binnen had gesmokkeld. Na de worsteling met de parketpolitie bleek dat hij zichzelf licht heeft verwond op zijn arm.Voor advocaat Lut kwam de actie niet helemaal onverwacht. "Admilson wil sinds de vorige zitting op 25 augustus geen rechtsbijstand meer. Daar zijn verschillende gesprekken over gevoerd met het hof, want dat is ook voor het hof geen wenselijke situatie. Admilson wilde graag meer tijd om een beslissing te nemen over zijn verdediging, maar het hof wilde daar niet aan meewerken", aldus Lut."Ik wil heel duidelijk maken dat het hof heeft geen schuld heeft aan wat er vanochtend is gebeurd, maar ze hebben wel de druk opgevoerd om naar de zitting te komen", zegt Lut. Volgens de advocaat van Admilson R. liet de directie van de PI in Vught vorige week al weten dat het in verband met de veiligheid niet verantwoord was om Admilson R. naar Leeuwarden te vervoeren. Ook zou hij in de gevangenis hebben gezegd dat hij tijdens de zitting ‘een statement’ wilde maken.Het Gerechtshof wist van deze signalen maar heeft Admilson toch naar Leeuwarden laten komen voor de zitting. "Voor het hof was het onduidelijk of advocaat Lut nog gemachtigd was om de verdediging te doen en dus zat er voor ons niks anders op om hem op te laten halen door de parketpolitie", aldus persraadsheer Leo Wemes.Volgens nabestaande Ciska Postma probeert Admilson R. door deze actie wederom de rechtsgang te frustreren. "En het lukt hem nog ook", zei Postma vlak na de zitting . Advocaat Lut snapt de reactie van Postma maar geeft aan dat het hier gaat om kwetsbare verdachte. "Dat durf ik na vandaag zeker wel te zeggen. Het is belangrijk dat ook zo’n iemand een goede verdediging krijgt. Zeker in dit proces", aldus Lut.Pleegbroers Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen staan terecht voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo. De broers werden door de rechtbank in Assen veroordeeld tot dertig jaar cel plus tbs en dertig jaar cel. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen deze uitspraak. Volgens justitie is een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats voor beide broers.Het hoger beroep is aangehouden voor onbepaalde tijd. Naar verwachting wordt de zaak begin volgend jaar opnieuw behandeld.