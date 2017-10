Wethouder Zwiers pleit voor goedkoper goederenvervoer per spoor

COEVORDEN - Lagere heffingen voor het goederenvervoer in Nederland over spoor. Daar pleit de Coevordense wethouder Jan Zwiers voor.

Het bedrijfsleven zette een petitie op en wethouder Jan Zwiers beveelt de petitie van harte aan.In de petitie staat dat er een gelijk speelveld moet komen voor het water, de weg en het spoor. Want die is er nu niet, legt Zwiers uit: “Zo langzamerhand hebben we er voor gezorgd dat door railinfraheffing en heffingen per kilometer we in Nederland de goederen allemaal weer de weg op jagen. En dat zorgt bijvoorbeeld voor files.”Zwiers is al langer bezig met een lobby in Den Haag. "Ik denk dat men ook in Den Haag wel op het spoor wil, maar we hebben hier niet naar gehandeld. Dus daarom voeren we nu de druk op. Het moet nu en het kan nu. Het regeerakkoord geeft wat aanknopingspunten dat men toch die kant wel op wil”, is de wethouder positief.Zo staat in de plannen van het nieuwe kabinet dat de kosten voor het gebruik van het spoor voor transport gelijk getrokken moet worden met die van buurlanden. Al blijft het hier bij een plan en geen concreet idee.Drentse bedrijven uit de regio Coevorden bundelden kortgeleden al eerder de krachten door een verladersplatform op te zetten. De bedrijven hebben afzonderlijk te weinig vracht om een goederentrein te laten rijden naar plekken in Europa. Maar samen voldoende.