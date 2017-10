Defensievakbond wil onafhankelijke veiligheidscommissie

ASSEN - Er moet een permanente onafhankelijke veiligheidscommissie komen bij Defensie. Dat vindt Jean Debie van defensievakbond VBM.

Via deze commissie kunnen specialisten vrijuit spreken en aanbevelingen doen aan de minister. "Het is belangrijk voor de veiligheid van militairen. In de afgelopen jaren is er namelijk bezuinigd op deskundigen en specialisten in het veiligheidsdomein", aldus Debie.De militaire gezondheidszorg heeft al een aparte inspectie en dient als voorbeeld. Debie: "Deze inspectie kijkt naar de kwaliteit van de gezondheidszorg en werkt op een soortgelijke wijze."Voor de veiligheid van militairen zou dit ook moeten gelden. "We hebben een onafhankelijke commissie nodig die met specialisten kan praten. Die kan vervolgens aanbevelingen doen op het niveau van de minister en bevindingen rapporteren aan de Tweede Kamer."Gisteren bleek dat er mogelijk meer onveilige munitie is gebruikt tijdens de missie in Mali. Behalve de 60 mm-mortiermunitie hadden ook antitankmunitie en rookgranaten te lijden onder de hoge temperaturen. "Dat verrast mij eigenlijk helemaal niet," aldus Debie. Militairen gebruiken de onveilige voorraden niet meer tot die zijn vervangen door nieuwe, gekeurde munitie.