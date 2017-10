'Niet vaccineren tegen vogelgriepvirus, maar ophokken'

ASSEN - Kippen kunnen niet preventief worden ingeënt tegen nieuwe vormen van vogelgriep. Ze moeten net als vorig jaar weer worden opgehokt, vindt LTO Pluimveehouderij.

Nadat afgelopen week vogelgriep werd vastgesteld in de Duitse gemeente Osterwald, op dertig kilometer van Coevorden, riepen boeren in de grensstreek op tot actie. Zij zien toekomst in een markervaccin. Hiermee kun je zien of de kip antistoffen heeft opgebouwd door het vaccin of door het virus zelf."In principe steunen wij de oproep voor een markervaccin, maar die hebben wij voor deze variant van het virus niet voorhanden", zegt Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij. "Het nadeel van vogelgriep is dat het zich telkens aanpast. Je kunt een vaccin ontwikkelen op basis van een virus die je kent, maar dan ontstaat weer een nieuw virus waar je geen bescherming tegen hebt."Kippen worden al tegen veel ziekten gevaccineerd. De Europese regelgeving staat niet toe dat je mag enten tegen vogelgriep. "Europa vreest voor een zogenaamde veenbrand waarbij onder de oppervlakte een nieuw virus zich kan verspreiden."De dode eend met vogelgriep in de gemeente Osterwald heeft de alarmbellen laten rinkelen. "We moeten ons echt zorgen gaan maken in heel Nederland", vindt Hubers. "Er zijn ook besmettingen in Bulgarije en in Italië. Het virus verspreidt zich door trekvogels heel snel. Aan de Duitse grens is het gevaar nu het grootst in Nederland, maar het kan zich snel verspreiden via de waterrijke gebieden in ons land."LTO Pluimveehouderij pleit voor een ophokplicht, net als vorig jaar . Toen mochten kippen 23 weken niet naar buiten. Hubers: "Boeren moeten daarbij zorgen dat het virus niet de stallen in kan. Dus geen ongenode gasten binnen laten en ontsmettingsbakken bij de ingang. Deze maatregel is misschien niet goed voor de vrije uitloopkippen, maar altijd beter dan dat het virus weer hard toeslaat."