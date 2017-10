'Roffel is niet zo van de emodingetjes, dus we gaan gewoon het glas heffen met de fans'

PESSE - Drummer John Roffel van Mooi Wark neemt zaterdag afscheid van alle fans tijdens Siepelrock in Pesse. Roffel is ongeneeslijk ziek. "John is niet zo van de emodingetjes, dus we gaan het leuk verpakken", kijkt bassist William Bossong vooruit.

Roffel kan zaterdag niet meer meespelen. "Dat zit er helaas niet meer in", zegt Bossong. "Afgelopen week lag hij nog in het ziekenhuis en nu ligt hij met zuurstof op bed. Maar John wil zaterdag absoluut aanwezig zijn. Wij passen het programma op hem aan."Volgens de bassist kijkt zijn bandgenoot luchtig naar zijn ziekte. "Dat maakt het allemaal makkelijker. Hij wil niet te veel gekke dingen bij zijn afscheid, maar gewoon het glas heffen met de fans."Om de drummer een hart onder de riem te steken, heeft de band een actie bedacht. Bossong: "Wij roepen iedereen op social media op om een leuke foto of reactie te plaatsen met de hashtag #johnbedankt. Daarop zijn al heel veel reacties gekomen van mensen die op de foto staan met John en vertellen hoe zo'n toffe vent hij is.""Op internet lezen hoe leuk je bent, dat is toch altijd leuk", lacht Bossong om de actie. Hij weet dat Roffel de berichten ook ziet "Regelmatig komen er berichten voorbij van John op onze groepsapp. En dan halen we herinneringen op aan de foto's die op social media staan."Boerenrockband Mooi Wark bestaat dit jaar 25 jaar. Maar het is niet het jubileumjaar geworden waarop ze hadden gehoopt. "Nu die ziekte van John en ondertussen ook nog een rechtszaak waarin we zitten, het zit niet echt mee. Maar de manier waarop John met zijn ziekte omgaat, dat geeft ons kracht. Hij zegt dat we door moeten gaan en dat is ook echt John."