Vivianne Miedema wil betere beloning voor Oranje Leeuwinnen

VOETBAL - De Nederlandse voetbalvrouwen moeten beter worden betaald door de KNVB. Dat vindt spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen.

"We hoeven niet meer het schoothondje van het voetbal te zijn", zegt de Hoogeveense, die lid is van de spelersraad, tegen Trouw Na het succesvolle EK voetbal in eigen land, waar de Oranje Leeuwinnen de Europese titel wonnen, vinden de vrouwen dat ze betere arbeidsvoorwaarden verdienen. Daarom gaat de spelersraad van de nationale ploeg vanaf morgen in onderhandeling met de KNVB.Noorwegen is het ultieme voorbeeld voor gelijkheid in het voetbal. Vorige maand besloot de nationale voetbalbond daar vrouwen en mannen evenveel te betalen, nadat de mannen aangaven een deel van hun vergoeding aan de vrouwen te willen geven. Miedema gelooft niet dat het in Nederland ook zo ver komt, omdat de mannen veel meer geld opleveren voor de KNVB. Daar heeft de Hoogeveense begrip voor. Maar het is volgens haar niet meer dan logisch dat de financiële compensatie voor de vrouwen omhoog gaat.De discussie over financiële compensatie voor voetbalvrouwen speelt in veel landen. Waar de Noorse vrouwen succes boekten, spelen in andere landen grote problemen. Zo weigerden de Deense vrouwen vrijdag te voetballen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Ook in Ierland is er een staking geweest en in Brazilië zijn er acties gaande.