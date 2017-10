Geen bestuursleden: toekomst dorpshuis De Wijk op losse schroeven

Dorpshuis De Havezate in De Wijk (Google Streetview)

DE WIJK - Het lukt maar niet om een bestuur te vinden voor dorpshuis De Havezate in De Wijk. Vanavond is er weer een bijeenkomst om bestuursleden te werven.

Eerder dit jaar deed Wijker Belang al een oproep, maar hier kwamen geen reacties op. "Vanavond gaan we een uiterst beroep doen op de mensen en verenigingen die direct gebruikmaken van De Havezate. Misschien dat daar kandidaten in zitten om een bestuur te vormen, zodat we na 1 januari verder kunnen", vertelt Rinder Bouma van Wijker Belang.



Zelfstandig dorpshuis

De gemeente wil dat het dorpshuis zelfstandig wordt en daar is een bestuur voor nodig. ''Het dorpshuis moet gedragen worden door de inwoners, zodat het een maatschappelijke functie blijft houden."



Het zelfstandig worden van het dorpshuis betekent dat er geen subsidie meer van de gemeente komt. "Dus er zal een bestuur moeten komen die het stokje overneemt en het organiseert."



Fondsen werken

Dit betekent dat de nieuwe bestuurders fondsen moeten werven. Of dit een van de redenen is dat er geen animo voor de bestuursfuncties zijn, weet Bouma niet. "Wisten we maar wat de oorzaak is dat we geen bestuursleden kunnen vinden. Dan kunnen we er wat aan doen. Daarom doen we vanavond een ultiem beroep op de bestuurders van de verenigingen en de gebruikers. Help ons uit de brand. Als het dorpshuis niet meer bestaat, dan haal je het hart uit het dorp. En dat zou heel jammer zijn."



Voor nu blijft Bouma positief: ''Ik hoop het en ik ga er vanuit dat die openblijft''.