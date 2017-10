Stelling: Als mijn ouders niet meer kunnen rijden, verklik ik ze bij het CBR

ASSEN - Te langzaam rijden, andere automobilisten over het hoofd zien en zich vergissen in het gas- en rempedaal. Automobilisten op leeftijd staan niet bekend als de veiligste weggebruikers.

Wat nu als je zo weinig vertrouwen hebt in de rijkunsten van je ouders dat je liever niet meer hebt dat ze rijden? Dat ze volgens jou een gevaar op de weg zijn? Bezorgde kinderen kunnen slecht rijgedrag dan melden bij het CBR. Ook zonder dat ze hier een medisch dossier voor aanleveren. Deze maand keurde de rechter voor het eerst een herkeuring goed nadat kinderen daar om vroegen.Bezorgde familieleden stapten naar het CBR omdat zij het het niet eens waren met de verlenging van het rijbewijs van hun vader. De 80-plusser kon zich hier niet in vinden en stapte zelf naar de rechter. De rechter gaf de familie gelijk en de herkeuring moest plaatsvinden, meldt De Volkskrant.Zou jij aan de bel trekken bij het CBR als je geen vertrouwen meer hebt in de rijvaardigheden van jouw ouders?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.De stelling van gisteren ging over het schorsen van drie spelers nadat ze een grensrechter mishandelden. Bijna 89 procent van de stemmers vindt dat spelers nooit meer mogen voetballen bij een club na mishandeling op het veld. 11 procent van de stemmers is het hier niet mee eens. In totaal stemden 2.553 mensen.