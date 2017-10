Verkeersregelaars keren terug op rotonde bij Gieten

GIETEN - De provincie Drenthe gaat opnieuw verkeersregelaars inzetten bij het verkeersplein Gieten. Daardoor moet het verkeer sneller doorstromen.

De regelaars beginnen maandag met hun werk en blijven tot de kerstdagen. Tijdens ochtendspits gaan zij het verkeer regelen.De provincie zet de regelaars in, omdat uit onderzoek blijkt dat het verkeer op de N34 tijdens de herfstmaanden toeneemt. Gedeputeerde Henk Brink ziet dat vooral tijdens de ochtendspits: "Daarom willen we het verkeer met verkeersregelaars beter laten doorrijden."Begin dit jaar zette de provincie ook al verkeersregelaars in. Brink: "We hebben eerder gezien dat dit op deze plek werkt. De file werd korter. Maar het is geen structurele oplossing. Dat kost jaren om te realiseren. Niets doen is echter ook geen optie."Volgende week staan de verkeersregelaars er van maandag tot en met vrijdag in de ochtendspits. Daarna staan ze er alleen op maandag, dinsdag en donderdag, omdat woensdag en vrijdag rustige ochtenden zijn op de weg.