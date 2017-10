Minste boetes in Drenthe voor vasthouden mobiel in auto

ASSEN - Het vasthouden van een mobiel in de auto tijdens het rijden. Drentse bestuurders doen dit het minst van alle bestuurders in Nederland. Maar het aantal boetes groeit wel.

In Nederland worden gemiddeld 43 boetes per honderd kilometer weg uitgedeeld, blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. In Drenthe waren dat er in 2016 12,7. Een stuk minder.Een jaar eerder was het aantal boetes in Drenthe, net als in de rest van het land, fors lager. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam dat voor een belangrijk deel door de cao-acties van de politiebonden. Het aantal Drentse boetes in 2016 is echter ook hoger dan in 2014, toen er 10,6 boetes werden uitgedeeld per honderd kilometer weg. In de meeste provincies is het juist gedaald ten opzichte van 2014.Naast Drenthe worden ook in Limburg en Zeeland relatief weinig boetes uitgeschreven voor niet handsfree bellen. De meeste bekeuringen worden uitgedeeld in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. Dit heeft ook te maken met de drukte op de wegen in deze provincies.In Drenthe worden de meeste boetes uitgedeeld voor het vasthouden van een telefoon in de auto in de gemeentes Meppel, Hoogeveen en Assen. De minste boetes worden hiervoor uitgedeeld in Noordenveld en Westerveld.