FlixBus nu ook in Drenthe: vanuit Emmen en Borger naar Berlijn

Reizigers kunnen vanaf volgende maand vanaf Emmen en Borger met de bus naar Duitsland (foto: FlixBus)

EMMEN - Binnen 8,5 uur vanuit Drenthe met de bus naar Berlijn. Het kan vanaf begin volgende maand.

Dan start FlixBus met twee opstapplekken in Emmen en Borger. Vanuit hier kunnen reizigers naar Duitsland met de bus. Zo reist de bus naar Berlijn, Hannover, Osnabrück, Bad Oeyenhausen, Meppen, Linge, Rheine en Bünde.



FlixBus heeft goede ervaringen met reizen vanuit Nederland naar Duitsland. "Maar we hadden nog geen haltes in Drenthe. Ik verwacht veel belangstelling", zegt Rosa Donat van FlixBus.



Vijf dagen per week

De bussen vertrekken in eerste instantie bijna dagelijks, behalve op dinsdag en woensdag, in de ochtend vanuit Emmen en Borger. Mocht er veel interesse vanuit de provincie zijn, dan overweegt FlixBus meer opstartplaatsen te openen.



De busritten worden verzorgd door vervoersbedrijf Lanting uit Hoogeveen. Zij verzorgen ook al de busverbindingen tussen Groningen en Duitsland en tussen Amsterdam en Parijs.