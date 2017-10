Vierde verdachte aangehouden in vuurwerkonderzoek Klazienaveen

Een vierde verdachte is opgepakt in het vuurwerkonderzoek in Klazienaveen (foto: Archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Een 32-jarige verdachte uit Klazienaveen is aangehouden voor de vondst van 2.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk.

Het is de vierde verdachte die in het vuurwerkonderzoek wordt aangehouden.Eerder werden al drie mannen (45, 37 en 36 jaar) uit Klazienaveen opgepakt. Ze worden verdacht van het in bezit hebben van illegaal vuurwerk en het verhandelen ervan.De 36- en 37-jarige mannen worden ook verdacht van illegale import van vuurwerk uit het buitenland.In een schuur in Klazienaveen werd vorige week 2.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoeren van gevaarlijke stoffen, bracht het vuurwerk weg.De politie meldt dat ze onderzoek blijft doen.