Ohne Grenzen over de Nederlandse en Duitse politie

Presentatoren Anika Künneman en Wolter Klok (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Welke verschillen zijn er tussen de politie in ons land en in Duitsland? Daarover gaat het vandaag in Ohne Grenzen - Zonder Grenzen.

Presentator Wolter Klok loopt mee met Christopher Spill van de politie in de deelstaat Nedersaksen. Hoewel je het misschien niet zou verwachten, lijken Nederlanders meer respect te hebben voor de politie dan Duitsers.



"Ik denk dat mensen in Nederland meer respect hebben voor de politie. In Nederland heb je echt een burgerpolitie. Agenten praten veel meer met de burgers. Wij zijn meer een autoriteit. Wij zeggen: doe dit, doe dat. Dat doet de Nederlandse politie ook wel, maar ze praten toch wat meer met de mensen, denk ik", aldus de Duitse politieagent Spill.



Presentatrice Anika Künneman loopt in de uitzending mee met de Nederlandse politieagent Radovan, die bij het grensoverschrijdende team van de politie werkt.



Verder in deze uitzending aandacht voor de Veenvaart tussen Erica en Ter Apel, waar veel Duitse bootjesmensen op afkomen. Ook is er een portret over Freimut Schulze die 48 jaar geleden van Duitsland naar Nederland verhuisde.



Over Ohne Grenzen

Ohne Grenzen is een tv-programma van RTV Drenthe en het Duitse ev1.tv over verschillen, overeenkomsten én samenwerking tussen Drenten en Emslanders. Het programma is één keer in de twee weken op woensdag te zien bij beide omroepen. Op TV Drenthe is de eerste uitzending om 17.30 uur. Ohne Grenzen wordt de hele avond herhaald.