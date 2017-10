Tiny houses in Drenthe nog weinig concreet

Eelste Abels bij haar tiny house (foto: RTV Drenthe) (foto: RTV Drenthe) (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EEXTERZANDVOORT - Op twee tiny houses op wielen na, zijn deze kleine huizen nog niet te vinden in onze provincie. Wie de strakke definitie hanteert dat een tiny house grondgebonden moet zijn, kan zelfs tot de conclusie komen dat er helemaal nog geen tiny houses in Drenthe zijn.

Tiny houses zijn volwaardige woningen van niet meer dan 50 vierkante meter. In aanbouw is een tiny house gebouwd op een oplegger van de familie Van Dijk uit Nieuwlande. Deze trailer wordt zelfvoorzienend.



Op wielen

Een ander tiny house in aanbouw van 8 vierkante meter is die van de 27-jarige Eelste Abels uit Eexterzandvoort. Haar woonwagen gaat ruimte bieden aan gasten en wordt straks voortgetrokken door twee paarden. In de lente moet het tiny house van Eelste klaar zijn.



Waarom lukt het haar wel? "Ik doe gewoon. Toen ik al bezig was kwam ik er achter dat er het best lastig is om het allemaal volgens de regels te doen. Maar ik dacht: ik zie achteraf wel wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn", aldus Abels.



Twee projecten in Emmen

Verder is Emmen het verst gevorderd met initiatieven voor tiny houses. De bedoeling is dat komend voorjaar de schop de grond in gaat in de experimenteerbuurt bij zwembad Aquarena. Plannen konden tot 1 oktober worden ingediend en daaruit worden vijf huizen gekozen die worden gebouwd die tien jaar blijven staan. Ook komt op die locatie een ontmoetingsplaats.



Daarnaast heeft het Limburgse bedrijf C3 Living plannen om twaalf tiny houses te bouwen aan het Hemrikkwartier in de wijk Delftlanden.



Twaalf in Assen

Ook Assen is momenteel in gesprek met ontwikkelaars voor de bouw van twaalf tiny houses. De exacte locatie is nog niet bekend. Het NCH-terrein in Hoogeveen is in beeld voor de bouw van tiny houses in die plaats.



En tot slot wil de PvdA in Tynaarlo dat de gemeente de mogelijkheid voor de bouw van tiny houses gaat onderzoeken.