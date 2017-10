Bloed, vechtpartijen en geschreeuw in de rechtbank in Assen

ASSEN - Verdachte Admilson R. uit Hoogeveen probeerde zichzelf gisteren bij het gerechtshof in Leeuwarden te verwonden met een scherp voorwerp dat hij naar binnen had gesmokkeld. De man staat terecht voor het doden van drie mensen.

Agenten wisten de man te overmeesteren en uiteindelijk bleek hij zichzelf licht te hebben verwond op zijn arm . Dit is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt in een Drentse zaak. Wij hebben een aantal spraakmakende incidenten op een rij gezet.In januari 2003 werd een 45-jarige man uit Nieuw-Buinen door de rechtbank in Assen veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn 9-jarige stiefdochter. Na het aanhoren van het vonnis sneed hij zijn keel door. Hij deed dit met een zelf gefabriceerd mesje dat hij naar binnen had gesmokkeld.Tijdens het snijden draaide de man zich om naar de aanwezige pers. Hij voelde zich onterecht berecht en zijn vermeende misstap was uitgebreid in de media besproken. De man overleefde de aanslag op zichzelf. Hij werd anderhalf jaar later door het hof alsnog vrijgesproken.De man stond in 2007 terecht voor brandstichting in zijn woning in Zwiggelte . Ook dit was een zelfmoordpoging. De brand werd op tijd geblust en de man lag met een snijwond in zijn hals onder een raam van de woning.In januari 2002 sloeg in de rechtbank in Assen de vlam in de pan toen de rechters zich bogen over de moord op de 34-jarige bodyguard Orhan Istekli. Voor deze daad stonden de 35-jarige vriendin van het slachtoffer en haar nieuwe vriend terecht. Istekli was met pillen bedwelmd, doodgeslagen en dezelfde nacht begraven.Tijdens de behandeling schreeuwde iemand vanaf de publieke tribune ‘teringwijf’ en nabestaanden stortten zich op de vader van de vrouwelijke verdachte. Uit voorzorg hadden agenten een rij gevormd tussen de nabestaanden en de familieleden van de verdachten. De vechters vlogen over de haag agenten. Het werd een ware veldslag in de zaal. De glazen wand in de zaal golfde door alle tumult.Ex-marinier Marcel T. werd berecht omdat hij in juli 2009 in Coevorden zijn gezin gijzelde en zijn vrouw neerstak. Het slachtoffer werd met een hoogwerker uit de woning gehaald. Er volgden vele zittingen over deze kwestie.De man lijdt aan onder meer aan een stresssyndroom en heeft een opvliegend karakter. Hij ondersteunde zijn verhaal in de rechtbank met wilde gebaren en een luide toon. Hij schroomde niet om op tafel te gaan staan en voor te doen hoe de steekpartij volgens hem was verlopen.In maart 2014 ontstak een 23-jarige man uit Coevorden in blinde woede. Hij sprong op, bespuugde de ramen van de wachtruimte en trok alle planten uit de bakken. Agenten sloegen de man in de boeien en voerden hem af. De man was kort daarvoor veroordeeld tot zestig uur werkstraf voor het beledigen van een agent.