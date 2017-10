Auto in brand op A28 bij Assen Noord

De bestuurder kon de auto zelf op de vluchtstrook neerzetten (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de A28 bij afslag van Assen-Noord stond vanmiddag een auto korte tijd in brand.

De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De bestuurder kon de auto zelf op de vluchtstrook zetten en uit de auto komen.



Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De weg was korte tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open.



Tussen Vries en Assen-Noord staat een file van 4 kilometer en hebben automobilisten ongeveer 25 minuten vertraging.