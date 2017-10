Man uit Elim blijft vastzitten voor slaan met kettingslot

ELIM - De 21-jarige man uit Elim die wordt verdacht van een poging tot moord in Hoogeveen en geweld met Oud en Nieuw in zijn woonplaats blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

Zijn advocaat vroeg om de man, die sinds eind juli vastzit, vrij te laten in afwachting van zijn rechtszaak in januari. De man wilde aanvankelijk niet meewerken aan onderzoek door de reclassering en een psycholoog en vond het volgens zijn advocaat wel stoer om in de gevangenis te zitten.Inmiddels wil hij wel meewerken en heeft hij het erg zwaar in de gevangenis. Volgens Pieters zou hij zich, als hij zou worden vrijgelaten, aan alle voorwaarden houden die de rechtbank zou opleggen. Zoals een drugsverbod en reclasseringstoezicht. Toch vond de rechtbank het te vroeg daarvoor.In de Nieuwjaarsnacht in Elim zou de man zwaar vuurwerk, stenen en flessen naar agenten, brandweermensen en dorpsgenoten hebben gegooid. Een vuurwerkbom ontplofte voor de voeten van een lid van de Mobiele Eenheid.De Elimmer maakte deel uit van een groep van bijna zeventig jongeren die zich tegen de politie en de brandweer keerde toen die kwamen om een illegaal vreugdevuur in het dorp te blussen. Negen jongeren zijn aangehouden, onder wie de 21-jarige man. Hij zat een tijd vast, maar kwam in het voorjaar weer vrij.De man werd eind juli weer opgepakt omdat hij in Hoogeveen met twee mannen van 18 en 19 jaar een 41-jarige man in elkaar zou hebben geslagen met een kettingslot. De man belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de Elimmer aanvankelijk van poging tot doodslag, maar nu van poging tot moord Op 16 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.