Vorige week veroorzaakte een wolf op de Veluwe opschudding. Ook in Drenthe verschijnt af en toe een wolf. Maar is er wel ruimte voor de wolf in Drenthe?

In Drenthe zijn sinds 2013 drie wolven gezien. De wolf komt wel voor in Duitsland. Daar leven meerdere wolvenroedels. Af en toe gaat er één aan de wandel en wordt in Nederland gezien. De kans bestaat dat de wolf definitief de grens oversteekt en zich in Nederland vestigt.Als de wolf terugkeert, betekent dat dat het goed gaat met de natuur. Het aantal diersoorten neemt toe. Maar het betekent ook dat andere dieren zoals schapen en reeën er een vijand bij krijgen.De vraag is of het goed is dat de wolf terugkomt naar Nederland. Daarom is onze stelling: De wolf is welkom in Drenthe.Vorige week was onze stelling : Er is genoeg 'nieuwe natuur' in Drenthe. Een ruime meerderheid is het hier niet mee eens. Op onze website klikte 93,75 procent op oneens. Ook op Facebook koos de meerderheid hiervoor. Op Twitter zijn alle stemmers het oneens met de stelling.Dat blijkt ook uit de reacties op Facebook. Margreet Anceaux vindt het belangrijk dat natuurgebieden met elkaar in verbinding staan. "Het is heel simpel: ik heb een natuurvriendelijke tuin, maar sinds de buurvrouw op de hoek een muur om haar tuin heeft gezet, kan er bij mij geen egel meer in. Zo gaat het in het groot ook."Ook Marianne Tuijt vindt dit belangrijk. "Er mogen nog wel meer natuurgebieden komen zodat ze aan elkaar komen te liggen, beter voor de planten en dieren."Wil je je mening delen? Dat kan via Facebook of op Twitter met de hashtag #roegstelling.