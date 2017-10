Man uit Emmen vrijgesproken van misbruik buurmeisje

ASSEN/EMMEN - Een 63-jarige man uit Emmen is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van zijn vroegere buurmeisje. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs.

De man stond twee weken geleden terecht, omdat hij het meisje tussen 2012 en 2015 zou hebben misbruikt. Ze vertelde er eind 2015 over aan haar stiefmoeder, nadat het gezin was verhuisd. Het meisje was toen 11 jaar.Zij en haar broertje kwamen vaak bij de Emmenaar en zijn vrouw over de vloer, omdat ze aanvankelijk alleen bij hun vader woonden en het thuis niet breed hadden. De buurman en buurvrouw vingen de kinderen vaak op.De Emmenaar ontkende dat hij het meisje had aangeraakt. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel . Ook wilde het OM dat de man 3.000 euro schadevergoeding zou betalen.Behalve de verklaringen van het meisje legden ook haar stiefmoeder en vader bij de politie verklaringen af. Verder vond haar moeder het dagboek van het meisje waarin ze over het misbruik schreef. Het OM vond dit genoeg bewijs, de rechtbank niet.Die oordeelde dat alle verklaringen waren te herleiden tot één bron: het slachtoffer. Dat is te weinig om de man te kunnen veroordelen.