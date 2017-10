Politie doet invallen in Assen en Nieuw-Buinen in grote hennepzaak

Onder andere in Assen en Nieuw-Buinen werden invallen gedaan in een groot henneponderzoek (foto: Pixabay)

NIEUW-BUINEN/ASSEN - In onder meer Assen en Nieuw-Buinen heeft de politie vanochtend invallen gedaan in een groot onderzoek naar hennepteelt. Twee mensen zijn aangehouden.

In totaal werden elf woningen en bedrijfspanden doorzocht in Blijham, Veelerveen en Woldendorp. Ook waren er invallen in drie woningen in de provincie Utrecht en in drie woningen in Duitsland. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle goederen.



Een man die is aangehouden is een 28-jarige die afwisselend in Oost-Groningen en Noord-Duitsland woont. Ook is een man gearresteerd in de stad Groningen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.



Ontdekking van hennepkwekerijen

De actie is een vervolg op de ontdekking van twee hennepkwekerijen afgelopen zomer in het Groningse Bellingwolde en Veelerveen. Na meldingen van verontruste dorpsbewoners werden op beide locaties meer dan duizend hennepplanten gevonden. Het hennepteam van de politie Noord-Nederland startte vervolgens een onderzoek naar de organisatie achter deze kwekerijen.



Actief in de grensstreek

Tijdens het onderzoek kreeg het hennepteam zicht op een organisatie die in grensstreek van Oost-Groningen hennep kweekte in veelal leegstaande boerderijen en woningen. Door samenwerking met het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) en de Duitse politie werd duidelijk dat de organisatie ook actief was in Duitsland. Hier werd door de criminelen vastgoed aangekocht. De politie vermoedt dat dit werd gedaan met crimineel geld om het zo te kunnen witwassen.



De afgelopen maanden heeft de politie bewijs verzameld. Tijdens de invallen vandaag invallen werd beslag gelegd administratie en geld. Daarnaast werd in het kader van het afpakken van crimineel vermogen beslag gelegd op vier woningen, een bedrijfspand en twee personenauto’s.