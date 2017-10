Eis: vier jaar cel voor overval in Rolderstraat Assen

ASSEN - Voor het overvallen van een vrouw in haar huis aan de Rolderstraat in Assen eiste het Openbaar Ministerie vandaag vier jaar cel tegen een 35-jarige man. De Assenaar wordt ook verdacht van het steken van een man met een mes en het bedreigen van een vrouw met hetzelfde mes.

Dat alles zou zijn gebeurd op 25 juni dit jaar . De verdachte ontkent de overval en het steekincident daarna. Hij zegt dat hij die zondag wel bij het huis aan de Rolderstraat was om drugs te kopen bij de vriend van die vrouw, maar dat hij er vandoor ging toen hij zag dat er een raam was stukgeslagen.“Twee mannen zagen me bij het raam staan en dachten dat ik er iets mee te maken had. Ik was net vrij en droeg een enkelband, daarom vluchtte ik”, legde de Assenaar uit. Hij was vervroegd vrij na een eerdere veroordeling voor een overval, maar als hij zich niet aan de voorwaarden zou houden, zou hij alsnog driehonderd dagen de cel in moeten.Tijdens zijn vlucht bedreigde hij een voorbijgangster met een mes en verloor hij een schoen.De mannen die de Assenaar bij het kapotte raam hadden zien staan, vertelden de politie dat ze hadden gezien dat hij zelf het raam vernielde. Volgens de bewoonster deed de man dat omdat zij de voordeur niet open deed. Toen hij door het kapotte raam naar binnen kwam, was de vrouw zo bang dat ze zich opsloot in de badkamer. Maar omdat de overvaller tegen de deur bleef schoppen en slaan, kwam ze er toch uit.De man zette een mes tegen haar wang en eiste geld. De vrouw vertelde dat er geld van haar vriend in de keukenla lag. Daarmee ging hij ervandoor. Het slachtoffer viel op straat flauw.Uit de gps-gegevens van zijn enkelband bleek dat de Assenaar bij de woning van het slachtoffer was geweest. Getuigen verklaarden dat ze de man die avond met één schoen in Assen hadden zien fietsen. De politie vond de andere schoen bij hem thuis, net als het mes. Sindsdien zit hij weer vast.De Assenaar vertelde dat hij al tien keer eerder op het adres aan de Rolderstraat was geweest om cocaïne te kopen bij de vriend van het slachtoffer; een drugsdealer, volgens de Assenaar. Hij beweert dat de overvaller al zijn spaargeld, zo’n 4.700 euro, heeft meegenomen uit de keukenla. Het geld is niet teruggevonden.Naast de vier jaar cel wil de officier dat de verdachte de driehonderd dagen die nog boven zijn hoofd hingen nu alsnog gaat uitzitten. Op 7 november doet de rechtbank uitspraak.