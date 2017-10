Ambiq sleept Drentse gemeenten voor de rechter

Jeugdzorginstelling Ambiq in Hoogeveen (foto: Michael van Oosten 12WAT Studio)

ASSEN - Ambiq sleept de Drentse gemeenten voor de rechter. De jeugdzorginstelling wil van de gemeenten 1,2 miljoen euro vanwege extra zorgkosten in 2015 en 2016. Dit eist Ambiq in een juridische procedure.

De Drentse gemeenten willen de zorg niet vergoeden, omdat het ver boven het afgesproken budget uitstijgt. Ambiq is het daar niet mee eens.



"Over 2015 hebben wij zorg verleend boven het budget. We hebben 650.000 euro voor eigen rekening genomen. Over 2016 is dat hetzelfde geval: wij hebben meer zorg verleend dan de gemeente voor de cliënten heeft aangevraagd", aldus Jose Schilderinck van het raad van bestuur van Ambiq.



Schilderinck benadrukt dat Ambiq dit jaar 'gewoon de zorg levert, die gevraagd wordt'.