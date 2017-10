Geen cel voor man die fietser aanreed en vluchtte

Justitie (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het aanrijden van een fietser terwijl hij tegen het verkeer inreed en het laten liggen van het slachtoffer, krijgt een 24-jarige Assenaar tachtig uur werkstraf. Ook veroordeelde de rechtbank hem tot een jaar rijontzegging, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

In de vroege ochtend van 17 juli reed de man na het stappen met vrienden nog even een rondje in zijn auto door Assen. Op de Groningerstraat zag hij een 18-jarige fietser over het hoofd. De man klapte op de voorruit van de auto en bleef bewusteloos en met meerdere kneuzingen op straat achter.



Enkelband

De 24-jarige man vluchtte weg, omdat hij erg geschrokken was, zei hij in de rechtszaal. Hij ontkende dat hij tegen het verkeer inreed, maar meerdere getuigen vertelden de politie dat dit wel zo was. De Assenaar droeg in juli een enkelband, omdat hij vervroegd was vrijgekomen uit de gevangenis, waar hij zat voor drugshandel.



Administratieve fout

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dat hij het restant van die straf, vier maanden cel, alsnog moet uitzitten. De rechtbank bepaalde dat dat niet hoeft, omdat het OM een administratieve fout heeft gemaakt.