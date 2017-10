Theater maken tussen de stekjes in een kas in Klazienaveen

Theater in een kas van Drenthe Flowers in Klazienaveen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

KLAZIENAVEEN - In ruim een week een theatervoorstelling instuderen en opvoeren. Dat doet een groep jongeren van het project Total Loss. En ze hebben een bijzondere locatie uitgekozen.

Geschreven door Ineke Kemper

Ze spelen in een kas van Drenthe Flowers in Klazienaveen. De tuinder zet daarvoor z'n stekjes een week later neer. "Nee daar komt-ie niet mee in de problemen", legt regisseur Laurens Gras uit. "Daarnaast mogen we de plantjes die er wel staan als decor gebruiken en dat gaan we ook zeker doen."



Geen herfstvakantie

De jongeren kiezen ervoor om hun herfstvakantie op te offeren voor het theaterstuk. "Het is het zeker waard!", vertelt Reza enthousiast. "Het is leuk om mee te doen en nieuwe dingen te leren", vult Julia aan.



Pluk de dag

Samen met verschillende theatermakers wordt het stuk deze week gemaakt. Het heeft als titel 'Pluk de dag'. "Haal het beste uit je dag en kijk welke invloed de maatschappij op jongeren heeft en laat ze hun eigen verhaal vertellen deze voorstelling", vertelt choreograaf Mohamed Yusus Boss. "Wat houdt je in een bepaald gareel en wat heb je nodig om daar uit te breken?"



De theatervoorstelling is een initiatief van het jongerenproject Total Loss dat weer onder Loods13, een theatergroep uit Emmen, valt.



De voorstellingen zijn aanstaande vrijdag en zaterdag.