Financiële meevaller van bijna twee ton voor hennepkweker

150 uur werkstraf voor het telen van hennep (foto: Pixabay.com)

ASSEN/BORGER - De rechtbank in Assen heeft een man uit Ellertshaar veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor het telen van hennep in twee kwekerijen. Daarnaast kreeg hij drie maanden voorwaardelijke celstraf als waarschuwing voor de toekomst.

Geschreven door Annemiek Meijer

In september 2014 werden in zijn bedrijfspand in Nieuw-Buinen en in de boerderij van zijn vriendin in Borger kwekerijen met ruim 500 en 990 planten opgerold, nadat de politie er tips over had gekregen. De man beweerde dat hij één keer had geoogst en daarmee 8500 euro had verdiend, maar het Openbaar Ministerie ging uit van vier oogsten die hij succesvol zou hebben verkocht.



Maar één oogst

Het OM eiste twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat hij ruim 230.000 euro illegale winst zou terugbetalen aan de staat. De rechtbank besloot anders; volgens haar is maar één oogst van ruim 500 planten aan te tonen. Wel zou de man daar ruim 40.000 euro in plaats van 8.500 euro mee hebben verdiend. Dat moet hij terugbetalen aan de staat.



Voor de man uit Ellertshaar betekent het dat hij bijna 200.000 euro minder hoeft te betalen. Ook de strafeis van een half jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk vond de rechtbank te hoog. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf vindt de rechtbank te ver gaan, omdat de zaak lang bij het OM op de plank gelegen heeft en inmiddels drie jaar oud is.



Ook straf voor vriendin

Aanleiding voor de man om de kwekerijen aan te leggen, was dat hij en zijn vriendin financieel knijp zaten. Zijn vriendin (61) is ook veroordeeld. Hoewel zij er volgens hem niks mee te maken had, stelt de rechtbank dat zij wel degelijk heeft geholpen bij het verzorgen van de planten. De rechtbank legde haar honderd uur werkstraf op.