Celstraffen geëist voor 'brutale' oplichting

ASSEN - Spullen huren, niet betalen en alles stiekem doorverkopen. Daar hielden drie mannen uit Hoogezand, Farmsum en Staskanaal zich volgens het Openbaar Ministerie lange tijd mee bezig. Ze dupeerden bedrijven in Drenthe en Groningen.

Dat deden ze door onder meer biertaps, bierfusten, e-bikes en bouwmaterialen te huren van bedrijven uit onder meer Norg, Assen, Erm, Veendam, Kolham en Marum. Meestal beloofden ze dat ze later zouden betalen en gaven ondernemers de spullen in goed vertrouwen mee. Maar ze konden fluiten naar hun geld en hun spullen zagen ze nooit weer terug.Het trio wilde er volgens de officier van justitie zelf geld mee verdienen: ze sloegen alles op in een garagebox in Groningen en verkochten van daaruit de spullen door. “Erg brutaal; ze maakten misbruik van vertrouwen en veroorzaakten veel schade”, aldus de officier.Tegen een 50-jarige man uit Stadskanaal eiste hij vijf maanden cel voor de oplichtingspraktijken. De Knaalster heeft van oplichting een levenswijze gemaakt, stelde de aanklager. Vorige maand is nog veroordeeld tot vier maanden cel voor dezelfde soort misdrijven.Een 42-jarige medeverdachte uit Hoogezand hoorde drie maanden voorwaardelijke celstraf eisen. Hij zit op dit moment een straf van twee jaar uit voor een overval in Zuidlaren begin vorig jaar. Omdat de oplichtingspraktijken al uit 2014 stammen en hij verder amper een strafblad heeft, vond de aanklager een onvoorwaardelijke straf te ver gaan.Tegen een 51-jarige man uit Farmsum eiste hij 120 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. Meerdere gedupeerde ondernemers hadden schadeclaims ingediend voor in totaal 10.000 euro. Die moet het trio terugbetalen, als het aan de officier ligt.Uitspraak: 7 november.