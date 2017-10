Eis: werk- en celstraf voor aftuigen vriendin

De man zou zijn ex mishandeld hebben (foto: Pixabay)

HOOGEVEEN - "Een brei van ellende." Zo omschreef de officier van justitie de relatie van een 31-jarige man uit Fluitenberg en zijn ex-vriendin. De laatste drie jaar van hun relatie vonden negen geweldsincidenten plaats.

Voor het laatste voorval, waarbij de man zijn vriendin op de grond gooide, hardhandig haar keel een tijdje dichtkneep en haar daarna tegen het hoofd schopte, verscheen hij in de rechtbank. De officier eiste zestig uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem voor poging tot zware mishandeling.



Aanschoten uit de kroeg

Het Openbaar Ministerie verdacht hem aanvankelijk van poging tot doodslag, maar tijdens de rechtszaak zei de officier dat ze niet kon bewijzen dat de man zijn vriendin echt wilde doden. Dat ontkende hij zelf ook. Hij zei veel spijt te hebben en nog steeds van zijn ex te houden.



Het incident gebeurde op 14 juni in hun toenmalige huis in Hoogeveen toen de vrouw aangeschoten uit de kroeg kwam. De twee kregen ruzie, waarna de man flipte.



Therapie

Na zijn gewelddadige aanval ging de vrouw hem te lijf. Ook dat was vaker gebeurd, maar volgens de aanklaagster geen excuus voor het veel agressievere gedrag van de man. "Deze twee mensen haalden het slechtste in elkaar naar boven."



De man is vaker veroordeeld voor geweld tegen zijn ex-vriendin en is nu in therapie. Dat gaat volgens zijn behandelaars erg goed. Daar hield de officier rekening mee bij haar strafeis.



Uitspraak: 7 november.