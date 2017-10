Hunebed D27 als begin van de Canon van Nederland

Hunebed D27 als begin van de canon (foto: ANP/Lex van Lieshout)

BORGER - De Canon van Nederland, vijftig 'vensters' die onze geschiedenis markeren, is inmiddels te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, maar andere musea, waaronder het Hunebedcentrum in Borger, gaan er in eigen huis op inspelen.





De musea zetten voor de canon typerende topstukken uit de eigen collectie in de schijnwerpers en geven er extra informatie bij: het gaat vooralsnog om veertig topstukken in negen musea die verhalen verbeelden uit achttien vensters. Andere instellingen werken op andere wijze mee.



Deelnemers die het initiatief van het Openluchtmuseum steunen zijn, naast het Hunebedcentrum, het Amsterdam Museum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, het Nationaal Militair Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum van Oudheden, het Tropenmuseum en het Scheepvaartmuseum.



In 2018 zal onder meer Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich aansluiten bij het zogeheten Canonnetwerk.



Tv-reportage over de geheimen van Hunebed D27 uit 2016:

Dat spraken ze vandaag in Delft definitief af. Het topstuk van het Hunebedcentrum wordt Hunebed D27. Het grootste hunebed van Nederland markeert het begin van de canon De musea zetten voor de canon typerende topstukken uit de eigen collectie in de schijnwerpers en geven er extra informatie bij: het gaat vooralsnog om veertig topstukken in negen musea die verhalen verbeelden uit achttien vensters. Andere instellingen werken op andere wijze mee.Deelnemers die het initiatief van het Openluchtmuseum steunen zijn, naast het Hunebedcentrum, het Amsterdam Museum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, het Nationaal Militair Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum van Oudheden, het Tropenmuseum en het Scheepvaartmuseum.In 2018 zal onder meer Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich aansluiten bij het zogeheten Canonnetwerk.