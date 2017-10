Forse uitbreiding van vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Londen

EELDE - FlyBe gaat vanaf 26 maart haar vluchten vanaf Groningen Airport Eelde (GAE) naar Londen Southend Airport fors uitbreiden. Daarvoor wordt een vliegtuig gestationeerd op de Drentse luchthaven.

FlyBe vliegt in opdracht van Stobart Air elke dag, behalve op zaterdag, naar het Londense vliegveld. Maar om de keuze te vergroten, wordt het aantal vluchten uitgebreid.In het vliegschema voor volgend jaar staan dagelijks drie vluchten vanaf Eelde . De eerste vertrekt om 7.10 uur. Daarna om 10.50 uur en 17.10 uur. De laatste vlucht richting Groningen Airport Eelde vanuit Londen is om 19.45 uur en komt om 22.00 uur aan op Eelde.De nieuwe vluchten moeten vooral zakelijke reizigers meer mogelijkheden geven. Het is straks mogelijk om 's morgens in Londen te zijn en 's avonds weer op Nederlandse bodem te staan.Inmiddels zijn de tickets te boeken via de website van de luchtvaartmaatschappij. De prijzen liggen op het niveau van de prijsvechters in de luchtvaart.FlyBe vliegt sinds 2014 de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en Londen Southend. Dit vliegveld is eigendom van Stobart Air, de opdrachtgever van de lijndienst.Het aantal vluchten werd op dinsdag en donderdag weleens uitgebreid, maar vanwege een gebrek aan passagiers al weer opgeheven. Het nieuws wordt naar alle waarschijnlijkheid morgenmiddag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst op de luchthaven.GAE wil en mag vanavond niet reageren.