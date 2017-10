Miedema schiet Oranje in slotfase langs Noorwegen

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft de Nederlandse voetbalvrouwen in Groningen een overwinning bezorgd. De spits maakte tegen Noorwegen diep in blessuretijd het enige doelpunt in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2019.

In blessuretijd vloog een als voorzet bedoelde bal van Miedema met een stuit langs de Noorse keepster in het doel: 1-0. De 21-jarige Miedema heeft als international inmiddels 47 keer gescoord in 59 officiële wedstrijden. Keepster Sari van Veenendaal had halverwege de tweede helft een strafschop van Maren Mjelde gestopt.Voor Oranje was het de eerste officiële wedstrijd sinds de gewonnen EK-finale tegen Denemarken, begin augustus. Noorwegen speelde eerder al twee kwalificatieduels en gaat met zes punten aan kop in de groep. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Frankrijk.