Falke in definitieve selectie Oranje, Visser valt af

HANDBAL - Tommie Falke zit in de definitieve selectie van het Nederlands team voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland.

De speler van Hurry Up is een van de zestien spelers die is opgeroepen door de nieuwe bondscoach Erlingur Richardsson. De IJslander volgde Joop Fiege op, die vorige maand opstapte. Falke speelde tot nu toe elf interlands voor Oranje, waarin hij 34 keer scoorde.Sander Visser van E&O viel af. De 18-jarige maakte voor de eerste keer deel uit van de voorlopige selectie, maar haalde de definitieve selectie niet.De Nederlands handbalheren beginnen morgenavond in Rotterdam aan de strijd om een WK-ticket tegen Griekenland.