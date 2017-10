Bouwplannen wijk Krakeel voorlopig in de kast

Het Sterrenpark in de Wijk Krakeel (foto: Sander Mulder)

HOOGEVEEN - Er worden voorlopig geen huizen gebouwd in het Sterrenpark in de wijk Krakeel in Hoogeveen. De plannen die de gemeente en Woonconcept Vastgoed hiervoor hadden zijn in de kast gezet.





De plannen zorgden voor



Het college van B en W laat weten een nieuwe start te willen maken en samen met de buurtbewoners te willen optrekken. Om te beginnen komt een brainstormavond voor betrokken inwoners, waarin de aanpak van woningbouw besproken wordt. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de PvdA-fractie in Hoogeveen.De plannen zorgden voor onrust bij inwoners van de wijk . Zij vreesden dat het jarenlange werk aan het Sterrenpark teniet gedaan zou worden en dat de leefbaarheid van Krakeel aangetast zou worden.