Prijsbrekers als Op=Op Voordeelshop blijven ook na de crisis groeien

Discounters blijven groeien (foto: RTV Drenthe))

PEIZE - Prijsbrekers zoals Op=Op Voordeelshop uit Peize blijven groeien. Terwijl het aantal winkels in ons land met 5 procent is gedaald, was er bij de discountwinkels een groei van 75 procent.

De discounters hadden in 2012 bijna 400 winkels en nu bijna 700. Kenners verwachten dat de groei nog wel even aanhoudt, meldt de NOS.



Vaak verkopen de prijsbrekers restpartijen van A-merken. Veel van die artikelen komen uit landen als Tsjechië en Polen.



"Consumenten hebben in de crisis ontdekt waar er goedkope spullen te koop zijn", zegt Peter Verhoef, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Ook al zijn we uit de crisis, we blijven op die adressen kopen, het gaat niet meer over."



"Bovendien is er nog steeds een grote groep mensen die van een laag inkomen moet rondkomen en voor hun zijn dit soort winkels heel aantrekkelijk", aldus Verhoef.