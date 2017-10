Auto slaat meerdere keren over de kop bij knooppunt Lankhorst

MEPPEL - Een automobilist is vanmorgen meerdere keren over de kop geslagen op knooppunt Lankhorst bij Meppel.

De bestuurder is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur, botste tegen een vrachtwagen en sloeg vervolgens herhaaldelijk over de kop.



De auto kwam tot stilstand op de afrit van Hoogeveen richting Meppel. Die afslag was na het ongeluk enige tijd dicht.