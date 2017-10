Praten met bomen in Arboretum Assen

Praten met bomen via app (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het Arboretum in Assen heeft een nieuwe app, waarmee bomen kunnen communiceren met bezoekers.

De app fungeert als gids voor bezoekers die een zogenoemde beleveniswandeling maken door de bomentuin. In het Arboretum staan 700 bomen.



"De app geeft een signaal als je bij een boom komt", zegt Ivo Baurichter van het Arboretum. "En dan krijg je een bericht met informatie over de boom. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Er zijn simpele opdrachten voor kinderen, maar er is ook informatie voor mensen die meer van de boom willen weten, voor de echte specialisten."



"Als je bijvoorbeeld bij een Sequoia uit Californië staat, zegt de app: 'voelt u eens aan de bast van deze boom'", vertelt Baurichter."De Sequoia kan tegen brand en zijn bast is sponsachtig. De boom verbrandt zelf niet, maar de denneappels vallen na een brand op de grond en komen dan pas uit."



Er is nu één belevingswandeling. Dat moeten er drie worden. "We willen alle informatie van onze 700 bomen invoeren in de app. Dan wordt het een soort grote wetenschappelijke database", aldus Baurichter.



De app is nu alleen nog geschikt voor Android-toestellen, maar het is de bedoeling hem op termijn ook geschikt te maken voor de iPhone.