PvdA wil duidelijkheid over vervuiling landschapswal N33

EEXT - De vervuiling van een landschapswal langs de N33 tussen Eext en Gieten moet nader worden onderzocht, vindt de PvdA in de gemeenteraad van Aa en Hunze.

Omwonenden troffen in de landschapswal batterijen aan en maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu. Opdrachtgever Landgoed Heidehof organiseerde in september een bijeenkoms t om uitleg te geven over de grond en de vervuiling.Landgoed Heidehof en de RUD (de Drentse milieuhandhaving) vertelden tijdens de bijeenkomst dat de batterijen in de grond geen problemen zullen opleveren. "De opgebrachte grond komt niet aanraking met het grondwater en komt niet aan de oppervlakte", zei Marc Hesp van het landgoed destijds.Een groep omwonenden en de PvdA in Aa en Hunze nemen geen genoegen met die uitleg. "Wij trokken de conclusie dat het in het belang van alle partijen is, dat absolute helderheid wordt geboden en dat dit nader onderzoek verdient", aldus PvdA-raadslid Henk Santes.Bewoners hebben de batterijen door een laboratorium laten onderzoeken. Santes: "Volgens de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek bevatten de batterijen wel degelijk zware metalen." De PvdA vindt dat de gemeente Aa en Hunze moet laten uitzoeken of de batterijen in de toekomst een risco gaan vormen voor de natuurlijke omgeving en de volksgezondheid.