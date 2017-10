Meppelerdiepsluis wordt officieel geopend

ZWARTSLUIS - Vier jaar nadat de eerste werkzaamheden begonnen, is vandaag de officiële opening van de vernieuwde Meppelerdiepsluis.

De schutsluis beschermt tegen hoogwater en voorkomt scheepvaartstremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden. Omdat de sluis breder en dieper is, kunnen schepen vlotter en veiliger passeren."De oude sluis was heel nauw, zowel in de breedte als in de diepte. Schepen bleven nog weleens hangen als er te weinig water was. We hebben begrepen dat de boten er nu makkelijker doorvaren", vertelt Tonny Arissen van Rijkswaterstaat.Vandaag is dus de officiële opening, maar er gaat de komende tijd nog meer veranderen. "We bedienen vanuit hier niet alleen de Meppelerdiepsluis, maar ook het gemaal Zedemuden en de Grote Kolksluis die centraal in het dorp ligt. Met ingang van januari bedienen we vanuit hier ook vier bruggen in Meppel", vertelt brugwachter Koos.Tonny Arissen van Rijkswaterstaat vult aan: "Het bedienen van bruggen op afstand is een nieuwe policy bij Rijkswaterstaat. Er is dus geen brugwachter meer nodig bij iedere brug. Toen we hier met de bouw startten, was al duidelijk dat we vanuit hier meerdere objecten zouden gaan bedienen."Vanmorgen is het officiële gedeelte van de opening, met onder meer toespraken en een openingshandeling. 's Middags kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de nieuwe Meppelerdiepsluis. "Ik hoop dat mensen daar gebruik van maken. We hebben altijd een grote groep mensen gehad die het werk met belangstelling volgde", aldus Arissen.