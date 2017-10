Bewoners overmeesteren inbreker in Meppel

Insluiper op heterdaad betrapt (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - De politie heeft afgelopen nacht een 61-jarige inbreker uit Meppel aangehouden.

Bewoners van een huis aan de Elzenhage hoorden rond 04.00 uur lawaai. Ze gingen poolshoogte nemen en ontdekten in hun woonkamer een onbekende man.



Hij probeerde via de achterdeur te ontkomen, maar de bewoners wisten hem tegen te houden en belden de politie. Die heeft de man aangehouden op verdenking van inbraak.



De verdachte is vermoedelijk via een openstaand raam binnen gekomen.