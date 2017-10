Stelling: Ik wil mijn gesprek bij de dokter opnemen

ASSEN - Steeds meer dokters krijgen te maken met patiënten die een geluidsopname van het gesprek willen maken, omdat ze bang zijn dat ze niet alle informatie kunnen onthouden.

In principe is het gewoon toegestaan om het gesprek met je arts op te nemen. Maar niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom komt de artsenfederatie KNMG met een handleiding, waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staan opgesomd. Artsen zouden nu terughoudend zijn, uit angst voor rechtszaken of publicatie op sociale media.Patiënten hoeven geen toestemming te vragen aan de dokter om het gesprek op te nemen, maar omgekeerd wel. De patiënt mag de opname niet openbaar maken, tenzij de dokter daarmee instemt. Voor het filmen van een consult zijn de regels strenger dan voor het maken van geluidsopnamen.Hoewel artsen het dus niet altijd even fijn vinden, mag je gewoon het gesprek met een arts opnemen. Maar heeft u daar behoefte aan en zou u het doen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was onze stelling: Als mijn ouders niet meer kunnen rijden, verklik ik ze bij het CBR. De meningen zijn erg verdeeld: 49 procent is het eens en 51 procent is het oneens. Er stemden 2.233 mensen.