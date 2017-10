'Ambulances vaak te laat door personeelsgebrek'

UTRECHT/ASSEN - Twee op de drie ambulancediensten in Nederland lukt het herhaaldelijk niet om op tijd bij een spoedmelding te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn naar de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016.

Volgens de bond komt dat door geldgebrek en een tekort aan personeel. Eerder onderzoek wees uit dat ook in Drenthe ambulances vaak te laat zijn bij noodgevallen.Ambulances moeten in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Maar doordat er te weinig medewerkers zijn, rijden er te weinig ambulances, volgens de vakbond."Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten. Veel verpleegkundigen zijn in een ziekenhuis gaan werken omdat de tijden daar regelmatiger zijn en de lonen hoger", zegt Fred Seifert van FNV.De vakbond laakt ook het gebrek aan toezicht. Zo staat volgens de bond één man op de loonlijst als directeur in Groningen, Friesland en Limburg-Noord voor ruim twee voltijdsbanen. Hij kreeg hier in 2016 bijna 324.000 euro voor.