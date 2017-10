Apple Museum in Orvelte hoogstwaarschijnlijk naar Westerbork

ORVELTE/WESTERBORK - Het Apple Museum in Orvelte gaat hoogstwaarschijnlijk verhuizen naar het oude gemeentehuis in Westerbork.

Dat zegt directeur Izaäk Buwalda van het Apple Museum. Het museum in Orvelte wil graag uitbreiden en dat is op de huidige locatie in het museumdorp niet mogelijk.Buwalda wilde eerst richting Emmen. "Maar zij reageren nauwelijks", vertelt de directeur. Daarnaast is Twente een optie. "Het Techniekmuseum wilde dolgraag samenwerken, maar wij willen het Apple Museum graag behouden voor Drenthe." Het Apple Museum is het enige in Nederland en een van de drie op ter wereld. Er zit nog één in Italië en eentje in Rusland.De gemeente Midden-Drenthe lijkt positief over een verhuizing van het Apple Museum naar Westerbork. "We hebben laatst met wethouder Gert Jan Bent en een ambtenaar gesproken", aldus Buwalda. "Zij waren enthousiast. Wij zijn hoopvol gestemd.""We kunnen daar een aparte filmzaal maken en een gedeelte voor de expositie", vertelt de directeur. "De huidige ruimte in Orvelte laat dat niet toe. We hebben ambities." Buwalda verwacht op korte termijn uitsluitsel te hebben over de verhuizing naar Westerbork.