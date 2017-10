Rechtbank stelt beslissingen in zaak De Punt uit

DE PUNT - De rechtbank in Den Haag gaat op 6 december verder met de zitting over het einde van de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt in een tussenvonnis.

In het proces dat door nabestaanden van de Molukse kapers is aangespannen tegen de Nederlandse staat, komen op de zitting in december onder meer de getuigenverklaring en de geluidsbanden aan de orde. Nabestaanden kunnen zich dan schriftelijk uitlaten over de verklaringen en het gebruik van de geluidsbanden.Elf oud-mariniers hebben de afgelopen weken als getuige verklaard hoe het bestormen van de trein destijds verliep. Daarbij kwamen naast de kapers ook twee treinpassagiers om het leven. De gesprekken van de mariniers tijdens de bestorming zijn opgenomen op geluidsbanden.Volgens het ministerie van Defensie handelden de mariniers rechtmatig. De verdediging vindt van niet omdat gijzelaars van dichtbij werden doodgeschoten terwijl ze zich overgaven. Volgens de verdediging is er vanuit politiek Den Haag destijds een geheime instructie gegeven die inhoudt dat alle kapers het niet mochten overleven . De mariniers wezen dat als "klinkklare onzin" van de hand.In het tussenvonnis waagt de rechtbank zich nog niet aan een oordeel daarover. "Deze oordelen zijn immers niet of nauwelijks te geven zonder waardering van de verklaringen van de getuigen, waarover partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten."Als de rechtbank over de verklaringen en geluidsbanden heeft geoordeeld, wordt van de verdediging en de aanklager een besluit verwacht over de voortgang van het proces. Ze kunnen dan bepalen of ze meer informatie willen, een zitting of dat het tijd is voor een vonnis.