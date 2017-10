Kleindochter van Asser schilder begint zoektocht naar meisje op schilderij

ASSEN - Wie is het meisje op dit schilderij? Dat is de vraag die Aurelia de Vries bezighoudt. Ze is de kleindochter van schilder Hein Kray uit Assen.

Kray was in de vorige eeuw een bekende schilder in Drenthe. Het Drents Museum heeft 200 werken van Kray in het bezit.Aurelia de Vries begint nu, ruim 22 jaar na de dood van haar opa, een zoektocht naar het meisje dat hij schilderde. Haar ouders gaan verhuizen en bij het opruimen van de spullen, kwamen ze het schilderij tegen. De Vries en haar ouders hopen het geschilderde meisje van toen terug te vinden, omdat ze het schilderij graag aan haar willen geven.De Vries heeft inmiddels een oproep op Facebook gezet in de hoop het meisje te vinden.Schilder Hein Kray maakte vooral schilderijen van Drentse landschappen. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het voormalige kunstenaarscollectief De Drentse Schilders in 1946.