Roofvogels in Drenthe hoeven kogel niet te vrezen

ASSEN - In Nederland worden jaarlijks zo'n 1200 vogels afgeschoten, maar de Drentse roofvogel heeft hier weinig last van.

De Vogelbescherming deed mee aan het onderzoek van BirdLife International. Dit onderzoek brengt de illegale vogeljacht in heel Europa en de Kaukasus in kaart. In Nederland worden roofvogels vooral gedood in Friesland, Brabant en Zeeland.In Drenthe valt dit volgens Lars Soerink van de Vogelbescherming wel mee. "Jaarlijks worden een paar meldingen gedaan van het kapot schieten van nesten van haviken en buizerds. Maar dit is alleen wat er gemeld wordt. We vermoeden dat dit wel vaker gebeurt."Eén van de redenen dat roofvogels vergiftigd of afgeschoten worden is om weidevogels te beschermen. "Ik kan me voorstellen dat als je je stinkende best doet voor het behoud van de weidevogels, je geneigd bent om die roofvogels wat aan te doen. Maar dat legitimeert het afschieten of vergiftigen niet."Maar het is niet alleen de bescherming van de weidevogels die de dieren de kop kost. Soms worden ze levend verkocht op Marktplaats. Of, zoals de Volksrant meldde, worden ze afgeschoten door jagers omdat ze beiden op konijnen, fazanten en hazen jagen.Hoewel Soerink dat in de Volkskrant erkende wil hij daar later niet meer op ingaan "Ik zeg alleen dat ik vaststel dat voor het doorschieten een geweer nodig is. Conclusies trekken laat ik aan anderen over."Gelukkig heeft de roofvogel in onze provincie een stuk minder te vrezen dan in andere provincies. "Drenthe is een bos- en heiderijke provincie met grote natuurgebieden waar roofvogels het goed hebben", aldus Soerink.