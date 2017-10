'Betere behandelresultaten door opnemen gesprek met arts'

HOOGEVEEN - Beter geïnformeerde patiënten en daardoor ook betere behandelresultaten. Anesthesist David Post van de Treant Zorggroep vindt het een goed plan als patiënten hun gesprek met een arts opnemen.

Steeds vaker krijgen dokters te maken met patiënten die geluidsopnames maken en niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan."We hebben er hier zelden mee te maken eigenlijk. Het lijkt alsof mensen er niet zoveel behoefte aan hebben, maar het gebeurt weleens", vertelt Post. "Ik vat het niet op als wantrouwen. Mensen krijgen vaak in kort tijdsbestek veel informatie. We zijn er allemaal bij gebaat dat mensen alles goed begrijpen. Dus als ze het willen opnemen, leidt dat alleen maar tot meer begrip."Post is dus positief. Toch schijnen veel artsen het opnemen van een gesprek nog als een heet hangijzer te zien. "Ik denk dat we zelf ook nog weleens bang zijn dat we te weinig informatie hebben gegeven of dat de opnames tegen ons gebruikt gaan worden. Maar de maatschappij verandert. We zijn er voor de patiënt en ik denk dat we ook moeten mee veranderen. Dat gaat alleen niet iedereen even makkelijk af."Wel vindt Post het een vereiste dat een patiënt van tevoren aankondigt dat een gesprek wordt opgenomen. En de patiënt moet het gesprek niet delen op bijvoorbeeld sociale media.Voor patiënten die geen opnames willen maken, maar toch bang zijn niet alle informatie uit een gesprek te onthouden, heeft Post nog wel een tip. "Ik ben voorstander van het voorbereiden van een polibezoek. En patiënten kunnen dat zelf ook doen, door bijvoorbeeld vooraf op internet te kijken wat er te vinden is. Schrijf vragen op die je wilt stellen en zorg dat die goed beantwoord worden."De anesthesist vervolgt: "Ik denk dat het in de tijdgeest past dat mensen meer regisseur worden van hun eigen gezondheid en dat de dokter meer een adviseur wordt, in plaats van dat hij in zijn ivoren toren blijft zitten zoals vroeger."