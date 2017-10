Zwaargewonde bij steekpartij GGZ in Assen

De politie is bezig met onderzoek (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een steekpartij bij het hoofdgebouw van GGZ Drenthe in Assen is iemand zwaargewond geraakt.

De politie heeft een verdachte aangehouden. De verdachte zou het slachtoffer met een mes hebben gestoken. Het is nog niet bekend of het om cliënten van de zorginstelling aan de Dennenweg gaat. De politie is bezig met onderzoek.



Later meer.