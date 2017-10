Directeur Ambulancezorg Drenthe: Scherper kijken naar wat echte spoed is

ASSEN - Directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg vindt dat er op een andere manier gekeken moet worden naar wat echte spoed is.

Hiddes zegt dat naar aanleiding van een rapport van FNV Zorg & Welzijn waaruit blijkt dat twee op de drie ambulancediensten in Nederland herhaaldelijk te laat zijn op een spoedmelding.In Drenthe zijn de ambulances in 91 procent van de spoedmeldingen op tijd, terwijl de norm 95 procent is."We hebben de afgelopen drie jaar geen capaciteitsuitbreiding mogen doen, terwijl de vraag naar ambulancezorg met 18 procent is toegenomen", zegt Hiddes. "Met ingang van 2017 hebben we drie extra ambulances in Drenthe gekregen. En we gaan 1.100 extra diensten in Drenthe invoeren, dus dat is een forse uitbreiding van de beschikbaarheid. Maar het kost een lange tijd om mensen aan te nemen en goed op te leiden."Volgens Hiddes ligt de oplossing op een ander vlak. "We moeten scherper kijken naar wat echte spoed is. We zijn in Nederland heel erg van veiligheid. We hebben in de meldkamer bij een vraag om een ambulance een hele grote veiligheidsmarge zitten, om fouten te voorkomen. Dat betekent in de praktijk dat je feitelijk een veel te hoge inzet moet plegen voor een melding die qua prioriteit eigenlijk lager is", aldus Hiddes. "Onze inschatting is dat twee op de tien ritten echte prioriteit hebben. Dan heb je het bijvoorbeeld over hartfalen, hersenbloedingen en ernstige verwondingen.""We moeten op de meldkamer onze systemen anders inrichten, zodat we de hulpvraag beter kunnen beoordelen", zegt Hiddes. "Dat betekent dat we de degene die om een ambulance belt beter bevragen. En dan kan het voorkomen dat we zeggen: er komt een ambulance, maar u moet wel even wachten."