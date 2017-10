Economische groei in Meppel door nieuwe sluis

ZWARTSLUIS - De gemeente Meppel gaat profiteren van de nieuwe Meppelerdiepschutsluis, zegt Henk ten Hulscher, wethouder in Meppel. "Het betekent voor de gemeente Meppel dat onze bedrijven zeker weten wanneer ze kunnen varen met hun containers van Meppel naar de grote havens in Rotterdam en Amsterdam of de andere kant op."

De schutsluis beschermt tegen hoogwater en voorkomt scheepvaartstremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden. Omdat de sluis breder en dieper is, kunnen schepen vlotter en veiliger passeren.De oude keersluis ging per jaar gemiddeld zestien keer dicht, waardoor vrachtschepen soms dagenlang voor de sluis lagen te wachten. Dat is nu verleden tijd."Met een schutsluis kan de scheepvaart iedere dag hier doorheen komen", aldus Nellie Kalfs, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland. "Dit betekent echt een economische boost voor het bedrijfsleven in de buurt."Edwin Oostinga, directeur van Reef Infra, heeft dit project samen met zijn collega's op zich genomen. "Wij zijn supertrots. Het is natuurlijk uniek, het is werk dat je niet alle dagen in je portefeuille hebt. Het zijn heel veel disciplines geweest die bij elkaar komen, dus dat betekent dat je veel moet afstemmen."Reef Infra heeft bij de bouw van de sluis nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat. Vandaag was de officiële opening van de sluis.