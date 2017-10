Gewonde steekpartij GGZ Assen is medewerkster

ASSEN - Het slachtoffer van de steekpartij in het hoofdgebouw van GGZ Drenthe in Assen is een medewerkster van de zorginstelling.

Volgens GGZ Drenthe is de situatie van de vrouw stabiel. "De medewerker is onder behandeling in het ziekenhuis. Ze is aanspreekbaar en haar situatie is stabiel."De verdachte, een 44-jarige vrouw uit Assen, is na de steekpartij opgepakt. Ze is geen cliënt van de zorginstelling, zo laat GGZ Drenthe weten.De politie meldt dat de vrouw rond het middaguur het hoofdgebouw van de zorginstelling binnenkwam. Daar belaagde ze de medewerkster met een mes. De verdachte was naast het mes ook in het bezit van een busje pepperspray. Ze zit vast voor verhoor.